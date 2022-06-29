Калуга, 29 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Рейд «Чистый город» по выявлению надписей, содержащих скрытую рекламу наркотических средств, провели полицейские совместно волонтёрами из общественной организации «Молодая гвардия» и представителями управления ЖКХ Калуги. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на члена Общественного совета при УМВД России по Калужской области Сергея Плотникова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нет наркотикам

Полицейские и общественники обследовали жилые массивы областного центра. Вся обнаруженная реклама наркотиков была закрашена. Всего с начала года в регионе было выявлено более 350 надписей пронаркотического характера.

«Подобные рейды проводятся сотрудниками полиции и общественниками регулярно. Обследуя территории населённых пунктов Калужской области, они выявляют информацию, нанесенную на фасадах зданий, содержащую признаки скрытой рекламы наркотиков и пропаганды запрещенных препаратов. Как правило, такие надписи тайно наносятся лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков», — отметил Сергей Плотников.