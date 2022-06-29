Симферополь, 29 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Ещё один дополнительный пассажирский поезд «Москва — Симферополь» назначен с 1 июля, сообщили в Минкурортов Республики Крым.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда Таврия

Дополнительный ежедневный поезд сообщением Москва — Симферополь будет курсировать с 1 июля по 2 октября 2022 года, продажа билетов стартовала 28 июня. Запуск поезда даст не менее 38 тысяч мест в направлении туда и обратно на весь период курсирования.

Поезд №563/564 компании «Гранд Сервис Экспресс» будет отправляться с Киевского вокзала Москвы ежедневно в 21:30 и прибывать в Симферополь через день в 23:05. Время в пути составит 49 часов 35 минут. Поезд проследует через Тулу, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону (станция Первомайская). В Крыму поезд будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. Обратно поезд будет отправляться из Симферополя под номером 597/598 в 13:35, прибытие в столицу — через сутки в 13:57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты.

На старте продаж в поезде будет пять вагонов (два плацкартных и три купейных), в планах увеличение состава до девяти вагонов.

Всего по маршруту Москва — Симферополь с июля по конец сентября будет курсировать пять поездов: один двухэтажный и четыре одноэтажных (включая поезд сообщением Москва — Севастополь).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крым в наибольшей степени, по сравнению с другими регионами, пострадал от снижения турпотока, и в этом году плановых показателей добиться не сможет.