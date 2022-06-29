Москва, 29 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Москве в Северо-Восточном административном округе в районе Отрадное реорганизуют еще один участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе», сообщается на портале мэра столицы.

alinco_fan Промзона

На площади более 7,7 га построят производственные объекты, спортивные и досуговые центры. В бывшей промзоне будет создано более 4,4 тыс. новых рабочих мест

Инвестиции в проект превысят 16,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 млрд рублей. В промзоне «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы» уже занимаются реорганизацией территории площадью почти 30 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывших промышленных зонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости.

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