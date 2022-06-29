Иркутск, 29 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В деревне Лобагай Усть-Удинского района возвели новый ФАП, сообщает 29 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области ФАП

Сейчас идет благоустройство территории, установка медоборудования и процесс лицензирования.

«Проект по модернизации первичного звена здравоохранения позволяет нам создавать современные и комфортные условия оказания медпомощи для жителей сельских территорий. В Усть-Удинском районе мы в прошлом году открыли ФАП в деревне Податовская. В следующем году запланировали возведение модульного здания в деревне Халюты», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где в силу географического и исторического расположения региона находится много труднодоступных населённых пунктов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в 2022 году будет возведено 15 врачебных амбулаторий. Помимо этого в регионе планируется оснастить необходимым оборудованием 26 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий.

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