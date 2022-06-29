Бухарест, 29 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте по подозрению в получении крупной взятки задержан высокопоставленный чиновник. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Connor Tarter Арест

По некоторым данным, речь идет о сотруднике румынской Службы по расследованию экономических преступлений. Его обвиняют в том, что в период с февраля по апрель 2022-го года он регулярно получал финансовые средства за прекращение уголовных дел.

Имя и фамилия задержанного лица не разглашаются. Сообщается лишь, что до недавнего времени он был «известен своей неподкупностью».

Ведется следствие. Если вина указанного чиновника будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.