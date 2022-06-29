Курск, 29 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото украинского беспилотника, сбитого вечером 28 июня восточнее Курска.

Телеграм-канал Романа Старовойта Фото украинского беспилотника, сбитого 28 июня восточнее Курска

«В наше воздушное пространство зашёл украинский «Стриж» Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — прокомментировал глава региона.

Беспилотник был сбит восточнее Курска примерно в 22:17 28 июня. По данным, озвученным губернатором, пострадавших и разрушений нет.