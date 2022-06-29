* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 29 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Иранский пограничник убит в столкновении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афгано-иранской границе в провинции Нимроз. Об этом сообщают источники газеты «8 Собх».

U.S. National Archives Афганистан

После того, как иранские пограничники убили и ранили двух афганских мальчиков, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение часа вели с ними перестрелку.

В результате этого столкновения погиб иранский военнослужащий по имени Мохаммад Сайад.

Иранский канал Helmand Voice назвал афганских радикалов «вооружёнными злодеями» и обвинил их в намерении вторгнуться на иранскую территорию.

Ранее ИА REGNUM также сообщало о столкновениях между афганскими радикалами и иранскими пограничниками.

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