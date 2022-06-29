Чита, , 10:00 — REGNUM На авиационных полигонах в Забайкальском и Приморском краях истребители и штурмовики ВКС России отработали уничтожение наземных целей, имитирующих колонны бронетехники, средства ПВО и командные пункты условного противника. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

В Забайкальском крае учебно-боевые задачи в интересах подразделений сухопутных войск выполнили многоцелевые истребители Су-30СМ истребительной авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.

пресс-служба ВВО «Ракетные пуски, бомбометание осуществлялись условно при маневрировании на цели, имитирующие колонны бронетехники и средства ПВО условного противника. Применение средств разведки способствовало максимальной точности наведения на цели».

В Приморском крае уничтожение наземных групповых целей отработали штурмовики Су-25 «Грач», выполнявшие задания как в одиночном полёте, так и в составе пар.

пресс-служба ВВО «В ходе мероприятия боевой подготовки лётчики выполнили упражнения по заходу на мишени, имитирующие командные пункты условного противника, быстрое маневрирование из горизонтального полёта, а также условное применение пушечного вооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины российские ВКС нанесли удар по расположенным в районе Кременчугского завода дорожных машин ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами.

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