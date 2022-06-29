Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшую неделю зафиксирован спад уровня безработицы. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе городского правительства.

Рабочий Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным Смольного, в Петербурге сейчас насчитывается 17 599 официально безработных граждан. При этом городское правительство отмечает, что за неделю произошел спад показателя безработицы. В то же время количество вакансий увеличилось почти на шесть тысяч. Сейчас в Центре занятости населения Петербурга имеется 26 тыс. объявлений о найме, а на сайте Министерства труда «Работа в России» по Петербургу — порядка 40 тыс. вакансий.

«Сегодня главная задача — минимизировать для рынка труда последствия от введения санкций. Нужно находить новые возможности для занятости горожан и поддержать работодателей, особенно тех, кто трудится в области импортозамещения», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что на 15 июня число безработных петербуржцев составляло 17,5 тыс. человек. В Службе занятости имелось 34 тыс. вакансий для найма.

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