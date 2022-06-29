Перед выставкой в Пушкине чиновники требовали убрать само слово «Мариуполь»
Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Еще перед началом работы фестиваля «День русской славы» в Пушкине сотрудники администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга требовали от организаторов выставки «Мариуполь — битва за русский мир», которую в рамках фестиваля 26 июня организовал патриотический центр «Ленинградский доброволец», вообще убрать из названия экспозиции слово «Мариуполь».
Об этом телеканалу «78» рассказала руководитель патриотического центра «Донецкий доброволец» Александра Лыгина. Она приехала в Петербург из Донецка и участвовала в организации выставки, посвященной борьбе Донбасса с украинским неонацизмом и проведению специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.
«Проблемы начались еще до начала самой выставки, потому что Пушкинская администрация потребовала, чтобы мы из названия убрали слово «Мариуполь». То есть, выставка называлась «Мариуполь — битва за русский мир», а их слово «Мариуполь» не устраивало категорически, несмотря на то, что это город-побратим Санкт-Петербурга», — рассказала Лыгина.
Организаторам всё же удалось в день фестиваля открыть экспозицию под своим названием, однако нормальная работа выставки была сорвана. Возможно, это произошло как раз «в отместку» за несговорчивость.
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Напомним, по требованию явившейся к месту проведения фестиваля замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой в экспозиции были сорваны обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также удалены многие экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России.
По словам Германа Владимирова, руководителя социальных проектов просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец», чиновница Боголюбова, увидев в числе экспонатов фигурки погибших ополченцев с позывными Моторола и Гиви, заявила, что это является «пропагандой милитаризма и оружия». Организаторов также пытались обвинить в «пропаганде нацизма», ссылаясь на материалы о запрещенных в России неонацистских организациях, представленные в экспозиции. В итоге выставку пришлось свернуть досрочно, не дожидаясь окончания фестиваля. Как отметил Владимиров в интервью ИА REGNUM, чиновники «видимо, не понимают, что происходит у нас в стране, оторваны от реальности».
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Как сообщалось, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов намерен официально обратиться к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой разобраться в случившемся и наказать тех, кто сорвал выставку.
Напомним, в начале июня Беглов подписал соглашение с властями Мариуполя и ДНР о побратимских отношениях Петербурга и Мариуполя. В город на Азовском море направлены петербургские специалисты и техника для восстановления жилья и объектов инфраструктуры.