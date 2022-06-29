Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Еще перед началом работы фестиваля «День русской славы» в Пушкине сотрудники администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга требовали от организаторов выставки «Мариуполь — битва за русский мир», которую в рамках фестиваля 26 июня организовал патриотический центр «Ленинградский доброволец», вообще убрать из названия экспозиции слово «Мариуполь».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Об этом телеканалу «78» рассказала руководитель патриотического центра «Донецкий доброволец» Александра Лыгина. Она приехала в Петербург из Донецка и участвовала в организации выставки, посвященной борьбе Донбасса с украинским неонацизмом и проведению специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.

«Проблемы начались еще до начала самой выставки, потому что Пушкинская администрация потребовала, чтобы мы из названия убрали слово «Мариуполь». То есть, выставка называлась «Мариуполь — битва за русский мир», а их слово «Мариуполь» не устраивало категорически, несмотря на то, что это город-побратим Санкт-Петербурга», — рассказала Лыгина.

Организаторам всё же удалось в день фестиваля открыть экспозицию под своим названием, однако нормальная работа выставки была сорвана. Возможно, это произошло как раз «в отместку» за несговорчивость.

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Напомним, по требованию явившейся к месту проведения фестиваля замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой в экспозиции были сорваны обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также удалены многие экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России.

По словам Германа Владимирова, руководителя социальных проектов просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец», чиновница Боголюбова, увидев в числе экспонатов фигурки погибших ополченцев с позывными Моторола и Гиви, заявила, что это является «пропагандой милитаризма и оружия». Организаторов также пытались обвинить в «пропаганде нацизма», ссылаясь на материалы о запрещенных в России неонацистских организациях, представленные в экспозиции. В итоге выставку пришлось свернуть досрочно, не дожидаясь окончания фестиваля. Как отметил Владимиров в интервью ИА REGNUM, чиновники «видимо, не понимают, что происходит у нас в стране, оторваны от реальности».

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Как сообщалось, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов намерен официально обратиться к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой разобраться в случившемся и наказать тех, кто сорвал выставку.

Напомним, в начале июня Беглов подписал соглашение с властями Мариуполя и ДНР о побратимских отношениях Петербурга и Мариуполя. В город на Азовском море направлены петербургские специалисты и техника для восстановления жилья и объектов инфраструктуры.