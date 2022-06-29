Кабул, , 09:58 — REGNUM Бой между силами Фронта национального сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл в провинции Баглан. Об этом сообщают источники в уезде Бану Андарабской долины, передаёт «8 Собх».

Баглан Maj. Gul Ahmad Dost

По данным источников, боестолкновение произошло вечером 28 июня в местности Кульфадж уезда Бану. Конфликт завершился без потерь.

Кульфадж находится на трассе Андараб — Хенджан и считается стратегическим районом.

Стоит отметить, что силы Фронта национального сопротивления постоянно вступают в боестолкновения с радикалами в разных частях Андараба. Бои возобновились после небольшого перерыва.

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