Красноярск, , 09:58 — REGNUM В Красноярске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 32 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство четвёртого автодорожного моста через реку Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в прокуратуре Красноярского края.

Енисей. Красноярск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии обвинения, с 2016-го по 2018 год житель Красноярска увеличивал выкупную стоимость различных объектов, расположенных на территории застройки и уже изъятых для государственных нужд. Он производил реконструкцию гаражей, летних кухонь, пристроек и других строений, расположенных на участках. Иногда он возводил другие объекты и получал на них новую техническую документацию, самостоятельно проводил их оценку.

Когда новая цена объектов превышала старую по ранее проведенным оценкам, красноярец обращался в суд с требованием о взыскании разницы из бюджета. Обвиняемый предоставлял подложные документы, суд принимал решения об увеличении выкупной цены. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в сумме свыше 32 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет жительница Омска, обвиняемая в хищении денег у участников родительского чата.

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