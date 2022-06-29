Улан-Удэ, 29 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Аномальную жару в Бурятии не выдержало электрооборудование в разных районах столицы Улан-Удэ. В связи с этим часть жителей города остались без света вечером 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Жара

«В частности, вышли из строя битумные концевые кабельные муфты. Вчера четыре таких муфты вышли из строя, две из них восстановили на месте. Ещё две будут восстанавливаться сегодня», — рассказал 29 июня на планёрном совещании в мэрии директор отделения «ГЭС» филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Потребители были переведены на резервные схемы. По его словам, подобные повреждения сложно искать, в связи с чем ремонтникам пришлось объехать все подстанции.

В результате на несколько часов без света остались жители 40-х кварталов, а также левобережная часть Улан-Удэ. Лишь к 23 часам по местному времени все потребители вновь получили электроэнергию.