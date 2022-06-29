Аномальная жара привела к отключению электричества в столице Бурятии
Улан-Удэ, 29 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Аномальную жару в Бурятии не выдержало электрооборудование в разных районах столицы Улан-Удэ. В связи с этим часть жителей города остались без света вечером 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
«В частности, вышли из строя битумные концевые кабельные муфты. Вчера четыре таких муфты вышли из строя, две из них восстановили на месте. Ещё две будут восстанавливаться сегодня», — рассказал 29 июня на планёрном совещании в мэрии директор отделения «ГЭС» филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Стариков.
Потребители были переведены на резервные схемы. По его словам, подобные повреждения сложно искать, в связи с чем ремонтникам пришлось объехать все подстанции.
В результате на несколько часов без света остались жители 40-х кварталов, а также левобережная часть Улан-Удэ. Лишь к 23 часам по местному времени все потребители вновь получили электроэнергию.