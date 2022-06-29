Луганск, , 09:58 — REGNUM Под Лисичанском в плен сдалось большое количество украинских военнослужащих. Об этом 29 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

По словам посла ЛНР, в данный момент в пригородах Лисичанска идут активные боевые действия и в районе Приволья, по его данным, они ведутся с достаточно большими жертвами.

«У меня нет цифр, но долетают известия, что (с их стороны — ред.) много боевиков сдались в плен — 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что автотрасса Артёмовск — Лисичанск полностью перекрыта военными республики.