Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Успешные испытания противотанковой управляемой ракеты собственной разработки провела Индия. Об этом 29 июня сообщило агентство PTI.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Испытание противотанковой управляемой ракеты прошло успешно. Она с большой точностью поразила цель на минимальной дальности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее пуск ракеты на максимальную дальность подтвердил её высокие характеристики.

Пуск был осуществлён с индийского основного боевого танка «Арджун» на армейском полигоне в районе города Ахмеднагар в штате Махараштра. Испытания проводились Индийской организацией оборонных исследований и разработок совместно с министерством обороны страны.