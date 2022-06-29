Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Предприятия, которые производили в Ростовской области фальсификат молочной продукции, будут тщательно проверены. Руководство молочных заводов может попасть под уголовное преследование. Такое развитие событий не исключил донской губернатор Василий Голубев.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Факты производства некачественной молочной продукции неоднократно выявлялись на предприятиях «Кагальницкий молзавод» и ИП Забазнов. Однако после перерегистрации работа в цехах продолжалась. Более того, продукция поступала в социальные учреждения не только Ростовской области, но и других регионов России. Поставки осуществлялись и в детские сады.

В ближайшее время губернатор потребовал доложить о результатах тщательной проверки деятельности производителей нелегальной молочной продукции. К этой работе подключится донской бизнес-омбудсмен. Также Голубев обратила к главе ГУ МВД России по Ростовской области Олегу Агаркову с предложением провести в отношении должностных лиц недобросовестных предприятий доследственные проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«Если информация о производстве фальсифицированного молока, которое поступает и в детские, и в социальные учреждения, подтверждена, такими предприятиями должны активно заниматься правоохранительные органы. Кроме того, областным и муниципальным органам необходимо учесть информацию Россельхознадзора о фальсификаторах при заключении госконтрактов и не допускать поставок такой продукции в соцучреждения», — потребовал Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области суд запретил Кагальницкому молочному заводу производить молоко. В течение трёх лет предприятие выпускало продукцию с грубыми нарушениями — используя сырое молоко сомнительного производства. В продукции были обнаружены растительные жиры и остатки антибиотиков. Продукция завода поступала в школы, колледжи, детские сады, школы-интернаты и детские больницы Ростовской области.