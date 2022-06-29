Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Предприятия, которые производили в Ростовской области фальсификат молочной продукции, будут тщательно проверены. Руководство молочных заводов может попасть под уголовное преследование. Такое развитие событий не исключил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Факты производства некачественной молочной продукции неоднократно выявлялись на предприятиях «Кагальницкий молзавод» и ИП Забазнов. Однако после перерегистрации работа в цехах продолжалась. Более того, продукция поступала в социальные учреждения не только Ростовской области, но и других регионов России. Поставки осуществлялись и в детские сады.

В ближайшее время губернатор потребовал доложить о результатах тщательной проверки деятельности производителей нелегальной молочной продукции. К этой работе подключится донской бизнес-омбудсмен. Также Голубев обратила к главе ГУ МВД России по Ростовской области Олегу Агаркову с предложением провести в отношении должностных лиц недобросовестных предприятий доследственные проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«Если информация о производстве фальсифицированного молока, которое поступает и в детские, и в социальные учреждения, подтверждена, такими предприятиями должны активно заниматься правоохранительные органы. Кроме того, областным и муниципальным органам необходимо учесть информацию Россельхознадзора о фальсификаторах при заключении госконтрактов и не допускать поставок такой продукции в соцучреждения», — потребовал Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области суд запретил Кагальницкому молочному заводу производить молоко. В течение трёх лет предприятие выпускало продукцию с грубыми нарушениями — используя сырое молоко сомнительного производства. В продукции были обнаружены растительные жиры и остатки антибиотиков. Продукция завода поступала в школы, колледжи, детские сады, школы-интернаты и детские больницы Ростовской области.