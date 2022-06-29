Пермь, 29 июня 2022, 09:53 — REGNUM Пермский край отправил очередной гуманитарный груз для помощи жителям Донбасса, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.
Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик 27 июня отправлены автомобильная техника, радиостанции, армейские каски, вещевое имущество, канцелярские принадлежности, моющие средства, георгиевские ленточки и другая гуманитарная помощь. С инициативой отправки гуманитарного груза выступил Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса».
Стоит отметить, ранее пермяки осуществили несколько рейсов с гуманитарной помощью. Весной трижды помощь отправляли автотранспортом и однократно в железнодорожном вагоне. Жители Прикамья активно участвуют в благотворительности.
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