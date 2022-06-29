Пермь, 29 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Пермский край отправил очередной гуманитарный груз для помощи жителям Донбасса, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

минтербез Пермского края Гуманитарный груз

Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик 27 июня отправлены автомобильная техника, радиостанции, армейские каски, вещевое имущество, канцелярские принадлежности, моющие средства, георгиевские ленточки и другая гуманитарная помощь. С инициативой отправки гуманитарного груза выступил Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса».

Стоит отметить, ранее пермяки осуществили несколько рейсов с гуманитарной помощью. Весной трижды помощь отправляли автотранспортом и однократно в железнодорожном вагоне. Жители Прикамья активно участвуют в благотворительности.