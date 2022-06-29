Иркутск, , 09:53 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области», сообщает 29 июня телеграм-канал правительства региона.

Знак «85 лет Иркутской области» Правительство Иркутской области

В честь юбилея региона за социально значимую общественную деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, награду вручат жителям Приангарья.

Знак имеет два варианта исполнения — нагрудный и настольный. Нагрудный изготавливается в виде медали и вручается гражданам. Настольный знак предназначен для юрлиц. Он выполнен из органического стекла, стали и массива дерева в виде стелы с картой Иркутской области. Вместе со знаком вручается удостоверение.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области 27 сентября 2022 года исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов

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