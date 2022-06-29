Мадрид, , 09:52 — REGNUM Новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россию назовут прямой угрозой, будет принята на саммите альянса в Мадриде. Об этом 29 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы примем новую стратегическую концепцию, которая станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нём безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что в 2010 году была принята прошлая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия была названа стратегическим партнёром. В новом документе Россию назовут главной угрозой безопасности альянса.

Кроме того, лидеры стран НАТО на саммите подтвердят приверженность повышению оборонных расходов.

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