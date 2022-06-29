Луганск, 29 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Автотрасса Артёмовск — Лисичанск полностью перекрыта военными Луганской Народной Республики и России. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

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По словам Киселёва, которые приводит ТАСС, соединяющая города Артёмовск (ДНР) и Лисичанск (ЛНР) автомобильная дорога перекрыта военнослужащими ЛНР и России.

Помощник министра уточнил, что поставки подразделений ВСУ, расположенных в Лисичанске, полностью прерваны.