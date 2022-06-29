Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Поклонники Bayonetta стали высказывать опасения по поводу сроков релиза третьей видеоигры франшизы после того, как Nintendo не показала её во время трансляции Direct Mini. Об этом 28 июня сообщил портал GamesRadar.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пользователи форума Reddit обратили внимание, что Bayonetta 3 является единственной игрой студии PlatinumGames, которая должна выйти в 2022 году, и у которой при этом до сих пор нет точной даты выхода. Некоторые геймеры, основываясь на молчании Nintendo и факте отсутствия игры в трансляциях компании, предположили, что разработчики наверняка перенесут релиз.

Напомним, релиз второй части Bayonetta состоялся 20 сентября 2014 года. Стоит отметить, что в июне 2021-го геймдизайнер Хидэки Камия, руководящий разработкой Bayonetta 3, назвал «чёртовыми идиотами» геймеров, которые заявляли, что разработка игры приостановлена или отменена.

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