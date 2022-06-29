Ульяновск, , 09:52 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого автомеханика, которого подозревают в продаже переданной на ремонт машины. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

От мошенников пострадали 42-летняя жительница Железнодорожного района города Ульяновска. По её словам, которые приводят в полиции, в целях экономии денег она нашла через своего знакомого автослесаря для диагностики и ремонта своей машины. Горожанка передала ремонтнику ключи, оставив документы в салоне автомобиля.

В полиции сообщают, что когда пострадавшая решила узнать о выполненной работе, то автослесарь оказался вне зоны телефонного доступа, а в гаражном кооперативе женщина не обнаружила своего автомобиля.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который сообщил полиции, что после ремонта он продал автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля: злоумышленника подозревают в совершении двух ДТП на угнанной машине.

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