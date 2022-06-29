Казань, , 09:53 — REGNUM С 1 июля в Татарии вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Перейти на него смогут 18 тыс. предпринимателей республики, заявил руководитель регионального управления ФНС (Федеральной налоговой службы) Марат Сафиуллин.

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Налоговый режим будет оптимальным также для самозанятых жителей, которые захотят масштабировать свой бизнес. Плюсом будет сокращение издержек налогоплательщиков и административной нагрузки.

Новый налоговый режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей, расчетные счета открыты в уполномоченных ФНС России банках, зарплаты выплачиваются в безналичной форме.

Ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Принять участие в проекте в июле смогут лишь вновь зарегистрированные юрлица и индивидуальные предприниматели.

Эксперимент проводится в два этапа: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года и с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. На первом этапе стать участником автоматизированной упрощенной системы налогообложения смогут вновь созданные организации и зарегистрированные ИП, а на втором — все остальные налогоплательщики.

Новый налоговый режим отличается от существующих тем, что здесь нет бумажной отчетности, налоги будут исчисляться автоматически. Данные нововведения позволят ликвидировать 10 форм отчетности и отказаться от деклараций.

Кроме Татарии, участниками пилотного проекта по введению нового налогового режима стали Москва, Московская и Калужская области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года организациям и ИП предоставляется право на особый порядок уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов. Будут действовать временные нормы, необходимые для интеграции в бюджетный процесс института единого налогового платежа.

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