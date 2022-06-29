Сеул, , 09:53 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 535 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 176 379.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 10 258 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 349 756.

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