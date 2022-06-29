Бухарест, , 09:51 — REGNUM Запасы донорской крови в медицинских учреждениях Румынии находятся на самом низком уровне в новейшей истории страны. Об этом 29 июня сообщает «Румынское телевидение».

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По некоторым данным, в отдельных клиниках соответствующие базы заполнены на 40-50%, что ставит под угрозу эффективность проведения большинства хирургических операций. В этой связи румынские власти рассматривают возможность привлечения к сдаче крови военнослужащих и студентов высших учебных заведений.

Напомним, в данный момент система донорства в Румынии зиждется на добровольных основах. Ежемесячно указанную процедуру проходят не более 2% населения.