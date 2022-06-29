Брянск, , 09:51 — REGNUM Вооруженного преступника помог оперативно задержать14-летний житель Брянска Даниил К. Подростка наградили ценным подарком за проявленную гражданскую позицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция

В Володарском районе грабитель с ножом напал на возвращавшуюся домой с работы местную жительницу. Очевидцем нападения стал школьник. Он вспомнил, что по дороге видел патрульный экипаж дорожно-патрульной службы, добежал до сотрудников и сообщил им о преступлении. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника.

На оперативном совещании 28 июня подростка поблагодарил за помощь начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он вручил школьнику грамоту и ценный подарок.