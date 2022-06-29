Нижнеингашский р-н, , 09:50 — REGNUM Жительница Нижнеингашского района Красноярского края предстанет перед судом за гибель ребёнка при пожаре.

Сгоревший дом в Красноярском крае Прокуратура Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в прокуратуре региона, направлено в суд уголовное дело о причинении матерью по неосторожности смерти своему маленькому ребёнку.

По версии обвинения, вечером 13 апреля 2022 года женщина в частном доме в деревне Покровка протопила печь, закрыла задвижку трубы и ушла к соседке. Она знала, что её старший сын 2015 года рождения был в курсе, где хранится зажигалка, и неоднократно пытался поджечь дом: «При этом она не приняла мер по изоляции от своих детей воспламеняющихся предметов».

Действия ребёнка привели к пожару в доме. В результате он погиб.

После трагедии семью поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе назначена проверка по факту пожара в частном доме. В огне погибла 39-летняя женщина.

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