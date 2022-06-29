Вашингтон, , 09:50 — REGNUM В Турции не верят в том, что в случае военной агрессии против этой страны члены Североатлантического альянса (АНТО) помогут ей защищаться. Об этом 29 июня написал обозреватель Стивен Кук в своей статье для американского журнала Foreign Policy.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Кука, жители Турции сомневаются в том, что действие пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне будет распространяться на их страну.

«По моим наблюдениям, ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на нее, имея в виду двойственное отношение европейцев к Рабочей партии Курдистана (РПК) и поддержку США «Отряда народной самообороны» в Сирии», — указал он в своей публикации.

Также обозреватель добавил, что, как он считает, охлаждение отношений Турции и АНТО произошло из-за того, что Анкара не намерена осуждать спецоперацию Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

«Турецкая общественность в основном обвиняет НАТО в нынешнем конфликте на Украине, и это свидетельствует о недоверии в альянсе», — пояснил Кук.

Отметим, согласно пятой статье Вашингтонского договора, являющегося основополагающим для НАТО документом, агрессия против одной или более стран-членов альянса рассматривается в качестве нападения на весь этот военно-политический блок.