Мехико, 29 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. «Отсутствие контроля» на границе США и Мексики стало причиной гибели более 50 мигрантов, найденных в фуре в американском штате Техас, об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 июня, сообщает New York Post.

Мигранты

Ранее на небольшой автодороге, ведущей к шоссе, в городе Сан-Антонио, штат Техас, была обнаружена фура с людьми. По данным пожарного департамента штата, в кузове не было ни воды, ни кондиционера. Предварительно удалось установить, что среди погибших людей как минимум 27 граждан Мексики, семь гватемальцев и два гражданина Гондураса. Были госпитализированы 16 человек, все в тяжёлом состоянии.

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«Это происходит из-за торговли людьми и отсутствия контроля, в данном случае на мексиканско-американской границе, а также внутри США», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на утреннем брифинге для прессы.

Он добавил, что «ужасная трагедия» также произошла из-за «бедности и отчаяния наших центральноамериканских братьев и мексиканцев».

С таким заявлением мексиканский лидер выступил на фоне того, что Белый дом продолжает подвергаться критике за «крайне слабую иммиграционную политику», которая привела к рекордно большому количеству столкновений между мигрантами и властями США на границе.

Губернатор Техаса Грег Эббот 28 июня выступил со схожим заявлением, обвинив администрацию Байдена в трагедии с фурой.

«Эти смерти на совести Байдена, — написал губернатор-республиканец в Twitter. — Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ».

Посол США в Мексике Кен Салазар указал, что «контрабандисты и картели, наживающиеся на человеческих страданиях, должны быть привлечены к ответственности».