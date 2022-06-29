Кабул, , 09:55 — REGNUM Несмотря на усилия США по противодействию ремонту авиапарка ВВС Афганистана, в состав военно-воздушных сил страны вступил отремонтированный самолёт С-130 «Геркулес». Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Самолет C-130J «Геркулес» Cpl. Samantha H. Arrington, USMC

Официальный представитель министерства обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инаятулла Хоразми заявил, что усилиями местных специалистов самолёт С-130 отремонтирован и готов к полётам.

Он добавил, что на момент крушения предыдущего правительства иностранные силы перед уходом привели в негодность все самолёты и вертолёты.

C-130 «Геркулес» — военно-транспортный самолёт производства американской корпорации «Локхид», способный в своих различных модификациях выполнять и другие задачи: транспортно-десантные, поисково-спасательные, научно-исследовательские, метеорологические, дозаправку в воздухе, морское патрулирование и тушение воздушных пожаров.

Ранее Хоразми объявил о том, что около 60 вертолётов и самолётов, выведенных из строя войсками США перед бегством из страны, отремонтированы и готовы к вылетам.

После падения Кабула генерал Кеннет Маккензи, тогдашний глава Центрального командования США, подтвердил на пресс-конференции, что американские войска вывели из строя всю технику, которую они не смогли эвакуировать из Афганистана перед своим позорным бегством.

Он заявил, что в это число входят 70 бронеавтомобилей класса MRAP (с усиленной противоминной защитой), 27 бронеавтомобилей «Хамви» и 73 вертолёта и самолёта. Никто больше не сможет их использовать, подчеркнул тогда генерал.

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