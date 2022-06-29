Москва, 29 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, президент России Владимир Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником Днём кораблестроителя, сообщается на сайте Кремля.

Coastguard.dodlive.mil Корабли во льдах

Президент подчеркнул, что в 2022 году исполняется 355 лет отечественному государственному судостроению. Его история началась с создания Петром I регулярного российского флота.

«Корабелы вносят огромный вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России, разрабатывают и строят уникальные, опережающие время боевые надводные и подводные корабли», — отметил Путин и пожелал корабелам реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, День кораблестроителя установлен в России в 2017 году и приурочен к годовщине указа 1667 года царя Алексея Михайловича о строительстве парусного судна «Орёл», которое стало первым российским судном, построенным по государственному заказу.

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