Кызыл, 29 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Туве с 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии станет компания «Россети Сибирь — Тываэнерго». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прежний поставщик — АО «Тываэнерго» признан банкротом.

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При этом управляющий директор АО «Тываэнерго» Антон Лукин отметил, что в части надёжности и качества электроснабжения потребителей ничего не изменится. Для простых граждан сменятся только реквизиты в квитанциях, тогда как юрлицам нужно будет заключить новые договоры.

«Всем потребителям необходимо предоставить в «Россети Сибирь — Тываэнерго» показания приборов учета электрической энергии на 1 июля для корректного проведения дальнейших расчётов», — добавили в правительстве.