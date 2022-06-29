Пермь, , 09:44 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор по делу о нанесении тяжёлой травмы ребёнку 2020 года рождения, сообщили в СУ СКР по региону.

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Следствием и судом установлено, что днём 8 января 2022 года мужчина ударил кулаком по голове малолетней дочери сожительницы. Эксперты квалифицировали нанесённый здоровью ребёнка вред как тяжкий. Девочку пришлось госпитализировать.

В ходе расследования уголовного дела мужчина в качестве причины своего агрессивного поведения назвал раздражение, которое вызвал плач ребёнка. В период следствия девочка из семьи изъята и помещена в государственное социальное учреждение.

Суд приговорил пермяка к трём с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.