Ереван, , 09:43 — REGNUM Минобороны Армении опровергает обвинения в обстреле азербайджанских позиций на границе двух республик. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба армянского военного министерства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ереване отреагировали на обвинения Баку, что позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе были обстреляны из стрелкового оружия.

«Распространённое минобороны Азербайджана заявление, что в ночь с 28 на 29 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении отмечают, что ситуация на границе остаётся относительно стабильной и находится под контролем.

Стоит отметить, что в последние месяцы участились случаи обвинений Баку в адрес Еревана об обстреле позиции. В Армении отрицают этого и сообщают, что ситуация стабильна.

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