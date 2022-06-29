Иркутск, 29 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 29 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8688 человек, за последние сутки не скончался ни один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 900 (+80 за сутки), хотя ещё накануне было +83.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 262 (-1 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 740 пациентов (+107 за сутки).

Ещё 700 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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