Нижний Новгород, , 09:43 — REGNUM Цены на квартиры в новостройках Нижнего Новгорода могут вырасти с нынешних 130 тысяч рублей за квадратный метр до 250 тысяч — 300 тысяч рублей, передаёт «Gipernn.ru» со ссылкой на прогнозы экспертов.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

По мнению аналитиков, скачок цен на первичном рынке столицы Приволжья может произойти в 2023 году по причине устойчивого спроса на жилье среди покупателей с высоким уровнем доходов.

Также на ситуацию может оказать влияние произошедшее за последний год снижение на 22% объемов строительства многоквартирных домов в Нижнем Новгороде.