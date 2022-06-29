Нижний Новгород, 29 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Цены на квартиры в новостройках Нижнего Новгорода могут вырасти с нынешних 130 тысяч рублей за квадратный метр до 250 тысяч — 300 тысяч рублей, передаёт «Gipernn.ru» со ссылкой на прогнозы экспертов.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

По мнению аналитиков, скачок цен на первичном рынке столицы Приволжья может произойти в 2023 году по причине устойчивого спроса на жилье среди покупателей с высоким уровнем доходов.

Также на ситуацию может оказать влияние произошедшее за последний год снижение на 22% объемов строительства многоквартирных домов в Нижнем Новгороде.