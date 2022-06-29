Владикавказ, 29 июня 2022, 09:42 — REGNUM Пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии заработал в штатном режиме. Движение по Военно-Грузинской дороге восстановлено для всех видов автотранспортных средств с 09:10 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, в течение предыдущих нескольких суток движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто из-за непогоды и повреждении дорожного полотна на территории Грузии. Лишь на некоторые периоды времени дорогу открывали и то с ограничениями для большегрузов.
Между тем, остается закрытой еще одна транспортная артерия, соединяющая Россию с Грузией — Транскавказская автомагистраль. Дорога закрыта с 19:30 27 июня из-за камнепадов и сходов селевых масс.
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