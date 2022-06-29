Владикавказ, 29 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии заработал в штатном режиме. Движение по Военно-Грузинской дороге восстановлено для всех видов автотранспортных средств с 09:10 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Sputnik Верхний Ларс

«В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ» разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 09:10 минут 29 июня 2022 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Напомним, в течение предыдущих нескольких суток движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто из-за непогоды и повреждении дорожного полотна на территории Грузии. Лишь на некоторые периоды времени дорогу открывали и то с ограничениями для большегрузов.

Между тем, остается закрытой еще одна транспортная артерия, соединяющая Россию с Грузией — Транскавказская автомагистраль. Дорога закрыта с 19:30 27 июня из-за камнепадов и сходов селевых масс.