Париж, , 09:41 — REGNUM Яэль Браун-Пиве избрана председателем Национальной ассамблеи Франции, став первой женщиной на этом посту, передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

После первого голосования, которое не позволило определить победителя, Яэль Браун-Пиве от президентского блока «Вместе» одержала победу во втором туре, получив 242 голоса. Кандидат от республиканцев Энни Женевер набрала 60 голосов во втором туре, кандидат от Нового народного экологического и социального союза (Nupes) Фатиха Келоуа-Хачи — 44 голоса, а незарегистрированный депутат Натали Бассир — 16 голосов.

После этих выборов три ключевые должности в правительстве Франции теперь занимают женщины. Правительство возглавляет Элизабет Борн, партию президента «Возрождение» — Аврора Берже, а спикером Национального собрания стала Яэля Браун-Пиве.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация мэров Франции и мэр украинского города Ирпень подписали в Париже «декларацию о намерениях», которая позволяет французским муниципалитетам оперативно участвовать в реконструкции города.

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