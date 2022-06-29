Париж, 29 июня 2022, 09:41 — REGNUM Яэль Браун-Пиве избрана председателем Национальной ассамблеи Франции, став первой женщиной на этом посту, передает BFM TV.

Французский флаг
Французский флаг
Cyril Plapied

После первого голосования, которое не позволило определить победителя, Яэль Браун-Пиве от президентского блока «Вместе» одержала победу во втором туре, получив 242 голоса. Кандидат от республиканцев Энни Женевер набрала 60 голосов во втором туре, кандидат от Нового народного экологического и социального союза (Nupes) Фатиха Келоуа-Хачи — 44 голоса, а незарегистрированный депутат Натали Бассир — 16 голосов.

После этих выборов три ключевые должности в правительстве Франции теперь занимают женщины. Правительство возглавляет Элизабет Борн, партию президента «Возрождение» — Аврора Берже, а спикером Национального собрания стала Яэля Браун-Пиве.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация мэров Франции и мэр украинского города Ирпень подписали в Париже «декларацию о намерениях», которая позволяет французским муниципалитетам оперативно участвовать в реконструкции города.

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