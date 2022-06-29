Москва, 29 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Норвегия уже не первый раз нарушает Парижское соглашение по Шпицбергену, отметил член Совфеда Константин Косачёв.

Шпицберген

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«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — отметил сенатор в телеграм-канале.

И это далеко не первое нарушение Норвегией своих международных обязательств по договору, указал парламентарий.

Он напомнил, что с 1977 года на уровне своего национального законодательства и правоприменительной практики Норвегия в одностороннем порядке установила вокруг Шпицбергена (территории с международно-правовым режимом) 200-мильную «рыбоохранную зону», которая не предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом.

С Косачёвым согласен сенатор Андрей Клишас.

«Согласен с Косачёвым, но переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Вместе с тем речь идёт о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.