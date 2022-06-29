Курск, , 09:40 — REGNUM Возле Курска был сбит украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», выпускавшийся в советские годы. Об этом 29 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

Он рассказал в личном телеграм-канале подробности инцидента с беспилотным аппаратом, сбитым 28 июня возле Курска. По словам главы региона, был сбит БПЛА советского образца. На месте работают следователи.

«В наше воздушное пространство зашёл украинский Ту-141 «Стриж», произведённый ещё в советское время», — написал губернатор.