Ульяновск, 29 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области за счёт средств федерального бюджета начались работы по расчистке Юрманского залива, в планах — расчистка Ивановского залива и участка на Свияге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камыши

На заседании штаба по комплексному развитию региона глава минприроды Гульнара Рахматулина заявила, что начались работы по экологической реабилитации Юрманского залива в Чердаклинском. Они проводятся за счёт средств федерального бюджета: всего получено 82 млн рублей.

Расчистка залива идёт поэтапно. Она включает снос мелколесья, прибрежной растительности, обваловку и выемку грунта. Отмечается, что поднятый со дня ил будет захоронен на мусорном полигоне.

Кроме того, ведётся подготовка к разработке проекта по расчистке Ивановского залива в Старомайнском и Чердаклинском районах.

Помимо этого, планируется расчистка Свияги в Ульяновске: на первом этапе речь идёт о девятикилометровом участке от посёлка Вырыпаевка до Минаевского моста. В настоящее время проводится экспертиза проекта, к работам приступят в третьем квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Юрманского залива будет расчищено 3 км, изъято 160 тыс. кубометров иловых отложений. Рядом с заливом расположены свыше 3 тыс. садоводческих участков, три детских оздоровительных лагеря и пять баз отдыха.