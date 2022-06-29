Штат Калифорния, США, 29 июня 2022, 09:39 — REGNUM Барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера доставили на карете скорой помощи в одну из больниц в Калифорнии (США). Об этом 29 июня пишет Page Six.
Как отмечает издание, Баркера сопровождала его супруга, телезвезда Кортни Кардашьян. Какие именно проблемы со здоровьем возникли у рок-музыканта — неизвестно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2022 года барабанщика 5 Seconds of Summer Эштона Ирвина экстренно госпитализировали, из-за чего группе пришлось остановить концерт. Выяснилось, что у Ирвина случился тепловой удар.
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