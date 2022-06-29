Штат Калифорния, США, 29 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера доставили на карете скорой помощи в одну из больниц в Калифорнии (США). Об этом 29 июня пишет Page Six.

Цитата из видеоролика на песню Misery Business Трэвис Баркер

Как отмечает издание, Баркера сопровождала его супруга, телезвезда Кортни Кардашьян. Какие именно проблемы со здоровьем возникли у рок-музыканта — неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2022 года барабанщика 5 Seconds of Summer Эштона Ирвина экстренно госпитализировали, из-за чего группе пришлось остановить концерт. Выяснилось, что у Ирвина случился тепловой удар.