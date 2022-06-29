Павловск, Воронежская область, 29 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Часть города Павловска Воронежской области осталась без воды из-за аварии 29 июня, об этом сообщили в администрации района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«МП «Павловскводоканал» сообщил об аварийном отключении водоснабжения в части Павловска», — говорится в сообщении.

Для проведения аварийных работ 29 июня с 09:00 до 15:00 будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайоне Северный, 2, 6,7,8,11, 12, 13, на ул. 40 лет Октября, Гоголя, Чехова, в районе РУСа, детсада «Мозаика» и ДК «Современник».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня крупная коммунальная авария произошла в Элисте — несколько микрорайонов остались без воды. Восстановить водоснабжение удалось 25 июня.