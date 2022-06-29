Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На Камчатке вечером 28 июня из окна третьего этажа жилого дома по улице Ленина в посёлке Ключи выпала девочка 2020 года рождения. Краевое следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

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Удалось установить, что ребёнок находился в квартире без присмотра взрослых. Девочка облокотилась на москитную сетку и упала. Ей удалось выжить — ребёнок находится в медицинском учреждении с диагнозом черепно-мозговая травма.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Стрежевой Томской области организована прокурорская проверка по факту падения ребёнка из окна многоквартирного дома.