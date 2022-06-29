Арсеньев, Приморский край, 29 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Арсеньеве проводится проверка по факту гибели подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

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Около 16:00 28 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный упал в воду с моста на реке Дачная в Арсеньеве. Утром 29 июня в реке был обнаружен мальчик с признаками утопления.

Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушёл из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня.

На контроле прокуратуры Арсеньева находятся ход и результаты доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи в Бурятии организовали проверку по факту гибели 17-летнего подростка на воде.